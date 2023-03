Torna a casa prima del previsto e si ritrova nel set di un film porno

StrettoWeb

Quando si torna a casa prima del previsto, e non si avvisa, a volte si possono trovare brutte sorprese. Purtroppo è capitato a più di qualcuno di trovare il partner a letto con l’amante, ad esempio. Ma c’è anche dell’altro ed è un fatto accaduto a Dragona (vicino Ostia), diventato virale nel giro di qualche ora. Un uomo, infatti, è tornato a casa in anticipo dal lavoro e, dopo aver aperto la porta della propria abitazione, all’interno dell’appartamento si è ritrovato dentro un set di un film porno. Lo riporta Il Messaggero.

L’uomo era in affitto e a quanto pare il proprietario di casa aveva tenuto con sé una copia delle chiavi. Ben consapevole dell’assenza dell’affittuario, aveva deciso di allestire il set di un film hard. C’erano attori, membri della troupe, circa 20 persone, con tanto di microfoni e telecamere. “Correte, stanno girando scene hard sul mio letto”, ha urlato l’uomo alla Polizia mentre qualcuno provava a fuggire. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno dovuto dividere i due, pronti a scatenarsi in una furiosa lite. Alla fine il caso è finito in Procura.