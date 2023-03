Ternullo (FI): “a Siracusa serve un candidato unitario del centrodestra”

StrettoWeb

“In un momento di incertezza economica e sociale come quello attuale, è importante che il centrodestra a Siracusa presenti un fronte unitario e coeso con vista alle prossime Amministrative di primavera. Solo in questo modo sarà possibile elaborare progetti concreti e realizzabili, per migliorare la qualità della vita dei cittadini, potenziare le infrastrutture e promuovere lo sviluppo economico. Tale ragionamento in Forza Italia è frutto di una condivisione con il Coordinatore regionale del partito, l’on. Gianfranco Miccichè, il coordinatore cittadino, Gianmarco Vaccarisi e il deputato regionale Riccardo Gennuso”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo.

“Pertanto, auspico che la coalizione di centrodestra si sieda attorno a un tavolo per fare sintesi e trovare un nome su cui convergere. Ben venga se questo è quello di Ferdinando Messina o Edy Bandiera – la cui esperienza amministrativa è indiscussa. Così come qualsiasi altro nome frutto di una riflessione condivisa e ponderata. Per garantire una proposta seria e credibile da presentare ai cittadini – conclude – occorre una rappresentanza forte e coesa sul territorio, senza divisioni o lotte intestine. La priorità deve essere quella di mettere al centro i bisogni del territorio. Lavoriamo insieme a una proposta degna di una realtà importante come quella aretusea”.