Taormina: sarà la Massimo Youth Orchestra ad accompagnare sul palco Stewart Copeland

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Sarà la Massimo Youth Orchestra della Fondazione Teatro Massimo diretta dal M° Michele De Luca ad accompagnare Steward Copeland, il leggendario batterista e fondatore dei Police, per l’unica data in Sicilia nell’ambito del suo tour internazionale. Una produzione inedita quella che verrà realizzata in Sicilia il 27 luglio al Teatro Antico di Taormina, per “Stewart Copeland’s Police Deranged for Orchestra “, lo spettacolo che Stewart Copeland sta portando in tour e che lo vede eseguire tutti i successi della storica band in versione.

Sull’iniziativa interviene il sovrintendente della Fondazione Teatro Massimo, il M° Marco Betta che considera “il concerto una straordinaria occasione di crescita e confronto per le nostre formazioni giovanili orchestrali guidate dal Maestro Michele De Luca, sempre più protagoniste dell’attività della Fondazione“.

L’appuntamento di Taormina, organizzato da Live Spettacoli, Show Biz e Fab10 Production, si preannuncia come particolarmente emozionante per tutti gli amanti del rock. Il tour italiano, annunciato da D’Alessandro e Galli, debutterà il 12 luglio da Udin&Jazz Festival e si concluderà proprio a Taormina (27 luglio), passando per Perugia (Umbria Jazz, 14 luglio), Trento (16 luglio), Gardone (Tener-a-mente, 24 luglio) e Firenze (Musare Festival, 25 Luglio).

I biglietti per la data del Teatro Antico di Taormina sono già in vendita sul circuito Ticketone.

IL PROGETTO

“Stewart Copeland’s Police Deranged for Orchestra” è una serata orchestrale ad alta energia che celebra il lavoro del leggendario compositore e rockstar Stewart Copeland e si concentra sull’epica ascesa della sua carriera musicale che ha attraversato oltre quattro decenni. Copeland è una figura unica nella musica mondiale: riconosciuto come il fondatore dei Police, una band che ha definito la musica rock dagli anni ’80 fino ai giorni nostri; è anche un compositore esperto e prolifico di opera, balletto e musica orchestrale.Questo concerto sarà una serata piena di grandi successi dei Police, tra cui “Roxanne”, “Don’t Stand To Close To Me” e “Message in a Bottle”. Con Copeland alla batteria, tre cantanti, un chitarrista ed un’Orchestra residente che renderanno questa esperienza concertistica unica.