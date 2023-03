Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca formano la difesa aerea nordica contro la Russia

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

I comandanti delle forze aeree di Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca hanno firmato una lettera d’intenti al fine di formare una difesa aerea nordica unificata che possa contrastare la crescente minaccia opera dalla Russia sui Paesi del Nord Europa. L’obiettivo è quello di operare all’unisono, sulla base di modalità operative già note in ambito Nato, secondo quanto dichiarato ieri dalle forze armate dei 4 Paesi.

La decisione è stata presa in seguito agli sviluppi dell’invasione russa in Ucraina, ha detto alla Reuters il comandante delle forze aeree danesi, il maggiore generale Jan Dam. Spesso, in passato, la Russia ha fatto riferimento alla propria influenza sul Nord Europa intervenendo, in prima persona, sui rapporti fra i 4 Paesi e l’Occidente.