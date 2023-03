Sud chiama Nord presenta i candidati alle elezioni comunali in Sicilia

StrettoWeb

Sud chiama Nord scende in campo sul territorio e partecipa come annunciato dal suo leader Cateno De Luca alle amministrative in Sicilia. Dopo la tappa di Catania, dove è stata ufficializzata la candidatura di Gabriele Savoca a sindaco della città etnea, prossimo appuntamento martedì 21 alle 10 a Ragusa al Prima classe bar in via Ercolano 7. Stesso orario ma a Siracusa mercoledì 22 al Bar Drago in via Maria Politi Laudien, mentre alle 18 conferenza stampa a piazza Armerina all’Amorelli Cafe Restaurant & Drink di piazza Senatore Marescalchi. Giovedì 23 alle 10 a Trapani al Ritrovo FronteVilla sul viale Regina Margherita e alle 17 ad Agrigento al Bar Portapò di piazzale Aldo Moro. Infine, venerdì 24 alle 9,30 si chiudono gli incontri a Caltanissetta al Corona Winebar di viale Monaco.