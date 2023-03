StrettoWeb

“Dopo una lunga ed estenuante riunione fiume per l’organizzazione in vista delle elezioni amministrative nei comuni siciliani chiamati al voto, abbiamo deciso di presentare le nostre liste in tutti i comuni grandi medi e piccoli dove si voterà alle prossime elezioni comunali“. E’ quanto afferma il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca.

“Questa è una fase di lancio e strutturazione del nostro movimento su tutto il territorio nazionale”, conclude l’ex sindaco di Messina.