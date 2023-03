Stromboli: in corso nuovo trabocco lavico

StrettoWeb

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio Etneo ha confermato un nuovo trabocco lavico da Stromboli: “Dall’analisi delle immagini acquisite dalle telecamere di sorveglianza si osserva che è in corso un trabocco lavico dall’area craterica nord,” hanno spiegato i vulcanologi in una nota. “A causa delle condizioni meteorologiche non è possibile definire con esattezza l’inizio del fenomeno effusivo, ma dai dati si osservano anomalie termiche nell’alto settore della Sciara del fuoco dalle 02:15 con un incremento dalle 02:29“.

Dal punto di vista sismico, “nel corso delle ultime 24 ore, l’ampiezza media del tremore vulcanico si è mantenuta principalmente nell’intervallo dei valori medi. Non si registrano variazioni significative nel tasso di accadimento e nell’ampiezza degli explosion-quakes. I dati delle reti di monitoraggio geodetico dell’isola di Stromboli non mostrano variazioni significative associate all’evento,” hanno concluso gli esperti INGV.