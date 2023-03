Strage di Cutro, Meloni incontra i familiari delle vittime

StrettoWeb

Si è tenuto poco fa a Palazzo Chigi l’incontro del Premier Giorgia Meloni con alcuni parenti delle vittime e superstiti della strage di Cutro. “Ad accompagnare questi ultimi – spiega Palazzo Chigi – mediatori che hanno consentito la traduzione da e verso le lingue madri, presenti per il Governo il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Il presidente Meloni ha rappresentato ai presenti la vicinanza propria personale e del Governo tutto, e assicurato il massimo impegno per soddisfarne le richieste”.

“I famigliari e i superstiti hanno ringraziato sentitamente il presidente per l’incontro, per l’operato in loro aiuto, per quanto fatto dall’Italia in Afghanistan e per quanto ancora si potrà fare in futuro. Il Presidente ha garantito che proseguirà la ricerca delle salme, incluse quelle presumibilmente imprigionate nel barcone, ancora incagliato sul fondale“, conclude la nota di Palazzo Chigi.