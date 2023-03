Storico esponente grillino dopo 17 anni lascia il M5S per il Pd

StrettoWeb

Massimo Bugani, storico esponente del M5S di Bologna, lascia i grillini e aderisce al Pd. “Prima da militante e poi da eletto dei cinquestelle, ho trascorso 17 anni a urlare onestà, onestà nelle piazze. Ma ora per il Movimento come per il Pd è tempo di scandire umiltà, umiltà”, dichiara.

Tanti i ruoli ricoperti all’interno del M5S: candidato sindaco di Bologna per due volte, capogruppo in consiglio comunale, capo staff di Virginia Raggi a Roma, numero due dell’associazione Rousseau di Davide Casaleggio, capo della segreteria di Luigi Di Maio e referente del Movimento in Emilia-Romagna. “Mi sento all’interno di uno di quei percorsi, di quelle onde, che generano una scintilla veramente nuova. E anche stavolta, come allora nessuno ci ha visto arrivare. Quindi sì, entro con gioia in questo nuovo Pd”, evidenza.