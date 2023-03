StrettoWeb

Un bagliore di speranza per i sopravvissuti al naufragio di Steccato di Cutro dello scorso 26 febbraio. I 34 superstiti sono stati ricollocati in Germania dove sosteranno in una casa d’accoglienza e, dopo il disbrigo delle pratiche burocratiche, potranno finalmente riunirsi alle loro famiglie. Stamattina, l’ultimo saluto a Cutro, il paese in cui hanno fatto i conti con la morte, ma anche con la gratitudine. I migranti hanno infatti lasciato la Calabria, a bordo di un aereo decollato dall’aeroporto di Crotone alle 09:57 che li ha portati ad Amburgo. Ad imbarcarsi, 28 afgani, 2 siriani, un iracheno e un somalo. A bordo anche due donne ed un bambino di 11 anni.

L’ultimo saluto tra i superstiti e la comunità crotonese che li ha accolti e salvati è toccante. La psicologa della Croce Rossa che li ha seguiti in questo difficile mese, Lavinia Tuccimei, ha così commentato la partenza: “Ci hanno ringraziato per l’aiuto che gli abbiamo dato.Hanno sofferto tanto ed hanno lavorato tanto per superare la tragedia. Oggi vediamo facce felici e lo meritano dopo quello che hanno passato”. Ai più piccoli, come buon auspicio per il viaggio ed il futuro, i volontari hanno donato un uovo di Pasqua simbolo di rinascita, oggi più che mai necessaria per i migranti. Non sono mancate le foto ed i selfie ricordo, oltre agli abbracci come segno di gratitudine per aver donato loro una seconda possibilità.