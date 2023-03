Presentata la stagione artistica 2023 del Teatro Mandanici | PROGRAMMA

StrettoWeb

Con i Saluti Istituzionali dell’Assessore alla Cultura e al Teatro l’Avv. Angelita Pino è iniziata la conferenza stampa della Stagione Artistica 2023 del Teatro Placido Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), organizzata nello splendido foyer illuminato dalle grandi vetrate aperte sul verde, accanto al pianoforte classico, importante simbolo di bellezze e di cultura.

La Conferenza Stampa è stata brillantemente condotta dall’Ass. alla Cultura e al Teatro l’Avv. Angelita Pino che, dopo aver portato i Saluti Istituzionali del Sindaco, l’Avv. Pinuccio Calabrò, assente per impegni professionali e istituzionali, ha così dichiarato:

“il Teatro Mandanici è un luogo vivo, pieno, vissuto. Lo scopo principale dell’Amministrazione prevede la rinascita della comunità attraverso la Cultura. L’iniziativa Teatro Cibo per l’anima è nata per questo motivo: consolidare la sinergia tra cultura e attività locali. Il Teatro ha una storia travagliata e romanzesca”.

L’Assessore Pino ha ricordato le vecchie amministrazioni, il compianto Sindaco Materia, difendendo il teatro dagli ultimi attacchi strumentali. “Attacchi e polemiche che – ha specificato l’Assessore Pino – non sono mai mancate, neppure negli ultimi giorni. Tutto questo non intacca l’Amministrazione Comunale, certa della legittimità del proprio operato, ma possono solo rallentare la crescita culturale di una comunità. Il noto Impresario teatrale Paolo Grassi diceva: ‘il teatro è un diritto e un dovere per tutta la città. La città ha bisogno del teatro il teatro dei cittadini’“.

Accanto all’Assessore Angelita Pino, anche l’Ass. ai Servizi Sociali e alle Politiche Giovanili il Dot. Roberto Molino che ha dichiarato: “condivido il pensiero dell’Assessore Angelita Pino. La nostra giunta si caratterizza per l’impegno, l’entusiasmo e la voglia di costruire. In questi mesi l’Assessore ha lavorato attivamente per la città in modo propositivo, atteggiamento che condivido pienamente. Abbiamo bisogno di persone come lei, che amano la città. Così si cresce come comunità, creando sinergie”.

Il video emozionante, aperto sul teatro Placido Mandanici, simbolo della città culturale, ha anticipato l’ufficializzazione del programma teatrale del 2023. Gli appuntamenti sono stati presentati nel dettaglio dal Direttore Artistico del Teatro M.A. Munafò Siragusa, in collegamento dalla Spagna e attualmente impegnato in una tournée internazionale: un itinerario di trenta città europee, per diffondere l’Opera Lirica, che si chiuderà a Parigi.

Dopo aver ringraziato l’Amministrazione, gli Assessori e la folta platea del foyer, il Direttore Artistico ha così dichiarato: “il teatro è un luogo essenziale per la qualità della vita, determina la crescita di una società. Questo lo scopo del nostro impegno, nonostante tutte le problematiche sociali internazionali, che inevitabilmente hanno influito sulle nostre congiunture”.

Il Direttore Artistico ha presentato la Stagione iniziando dagli spettacoli già realizzati, eventi che hanno riempito il teatro. Un’accurata selezione per accontentare tutti i gusti del pubblico.

Il cartellone prevede una Stagione piena e inclusiva, nomi di risonanza nazionale e spettacoli nati dalla collaborazione tra privato e pubblico. Accolti con un plauso i dodici saggi di danza delle scuole locali che nei mesi di giugno e luglio si esibiranno sul palco del Mandanici.

Appuntamenti

Primo spumeggiante appuntamento in cartellone previsto venerdì 17 marzo ore 21:00 con il ritorno del musical, “La grande occasione…chissà se va”. Commedia esilarante e travolgente con Stefano Masciarelli e la nota attrice televisiva e teatrale Fioretta Mari. Evento prodotto dalla J.L. Rodomonte Productions, con la regia di Marco Simeoli.

Giovedì 23 marzo ore 21:00 sarà la volta di “O tello o io”, di e con Francesco Paolantoni, con Stefano Sarcinelli, Susy Del Giudice, Fabio Balsamo e Ardunio Speranza. Una serata filo… drammatica, ispirata alla commedia dell’arte, con il meccanismo del “teatro nel teatro”.

Il musical sarà in scena anche domenica 2 aprile, alle 21:00, con “La Passione di Cristo”, spettacolo del progetto Tersicoreo, che accoglie circa sessanta realtà di tutta la Sicilia. Lo spettacolo, realizzato dai registi Denis Pergolizzi e Filippo Fugazzotto, vedrà sulla scena l’attore Ruben La Malfa nel personaggio di Gesù, attore già noto al grande pubblico, uno dei protagonisti di “Viola come il mare” in onda su Canale 5.

Il 15 aprile alle ore 21:00 ci sarà Simone Cristicchi in “Esodo”. Un racconto per voce, scritto con Jan Bernas, dove parole e immagini si legano insieme e raccontano una delle pagine più dolorose e poco conosciute della storia d’Italia.

Giovedì 20 aprile verrà messo in scena “Il Gatto con gli Stivali”, organizzato dall’Associazione Ascetur.

Il giorno successivo, il 21 aprile, ci saranno in scena i musicisti dei Pink Floid, il percussionista Gary Wallis, il sassofonista Scott Page e la corista Machan Taylor con “Pink Gloid – laser show”.

Sabato 22 aprile, sarà la volta del cabaret con Uccio De Santis e Nicole Parini, spettacolo prodotto dall’Arena Eventi.

Venerdì 28 aprile ci sarà lo spettacolo in prosa “Bloccati dalla neve” con Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere.

“Xverso European Tour”, in programma sabato 6 maggio, renderà omaggio al noto cantautore che ha fatto innamorare intere generazioni, Tiziano Ferro.

Evento tanto attesto, venerdì 12 maggio. La straordinaria Patty Pravo illuminerà il palcoscenico ripercorrendo le tappe della sua carriera.

Sabato 20 maggio si darà ancora spazio alla beneficienza con lo spettacolo “Anni senza fiato”, un omaggio ai magnifici brani del Pooh. Evento curato dall’Associazione “Il pane quotidiano”.

In programma anche il Concerto dell’Arma dei Carabinieri, previsto il 26 maggio.

Sconti e promozioni ancora attive

Su iniziativa dell’Assessore al Teatro Angelita Pino, è stato adottato un importante provvedimento: si potrà usufruire di uno sconto del 25% acquistando due biglietti relativi allo spettacolo “La Grande Occasione”, in scena venerdì 17 marzo 2023, e allo spettacolo “O…tello o io” con Francesco Paolantoni, in programma giovedì 23 marzo 2023.

La seconda iniziativa “Bellezza, cibo per l’anima” prevede uno sconto del 15% nei locali della città di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) che hanno aderito all’iniziativa. I locali sono: Da Totò, Via Operai 51, Enotria Ristorante in Via Umberto I, Unni Manci in Via G. Amendola, Master chef Steak House in Largo Ferdinando D’Amico 9, Il Girasole in Via G. Amendola 49, Pangurmet in Via Operai 66. L’iniziativa è valida presentando il ticket del Teatro.