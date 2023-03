Squalificati Serie B: Perugia-Reggina senza tre giocatori

StrettoWeb

Sono tre gli assenti in Serie B per squalifica (un turno) in Perugia-Reggina di sabato pomeriggio: Rosi, Curado e Cionek. Il primo è stato espulso a Bolzano, gli altri due sono stati ammoniti ed erano in diffida. Difese decimate, dunque, al Curi, con Castori costretto ad altri stop nella retroguardia per via di assenze legate anche a problemi fisici. Favorito invece Camporese, in casa amaranto, per sostituire il brasiliano.

A loro tre si aggiungono altri 7 squalificati (sempre per un turno) al termine dell’ultima giornata di Serie B giocata nel weekend. Eccoli: Falasco (Ascoli), Belardinelli (Sudtirol),, Del Prato e Vazquez (Parma), Magnino (Modena), Pavan e Salvi (Cittadella).