Serie B, gli squalificati: Cosenza decimato, multa e tre calciatori fermati

Il Giudice Sportivo di Serie B si è espresso al termine delle gare del weekend. A uscirne con le ossa rotte, al netto di un risultato positivo, è il Cosenza, che “paga” la vittoria contro la Spal con una multa e tre squalificati. Sono stati infatti fermati Marras, Rigione e Rispoli, mentre l’ammenda è di 1.000 euro “a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio della gara”.

In totale, invece, gli squalificati sono 11, tutti per un turno: figurano, oltre ai tre del Cosenza sopracitati, Branca (Cittadella), Tello (Benevento), Bellemo (Como), Di Cesare (Bari), Fiordilino (Sudtirol), Maiello (Bari), Rohden (Frosinone) e Sohm (Parma). Tra gli allenatori, squalifica per due turni ad Eugenio Corini (Palermo); un turno ad Edoardo Gorini (Cittadella) e Roberto Stellone (Benevento).