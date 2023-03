Shock in Sivasspor-Fiorentina: tifoso rompe il naso a Bianco

StrettoWeb

Doveva essere una festa per la Fiorentina, vincitrice per 1-4 sul campo del Sivasspor e contenta di aver staccato il pass per i quarti di finale di Conference League, ma il clima di gioia è stato macchiato da un brutto episodio.

Macchiato di rosso, il colore del sangue, quello che è sceso copiosamente dal naso di Alessandro Bianco, giovane calciatore della Viola, colpito al volto da un tifoso. Dopo la rete segnata da Bianco, un ragazzo ha fatto invasione di campo sferrando un pugno al volto del calciatore. A fine gara, sui social, Bianco ha postato la foto con gli evidenti segni del colpo subito.

La rabbia di Italiano nel post gara

“Il pungo dato a Bianco è una roba vergognosa , non se lo aspettava nemmeno. Ha il naso rotto. – ha dichiarato nel post gara Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina – Sembrava una festa, anche loro con uno stadio così pieno hanno spinto i loro giocatori e questo gesto rovina tutto, nonostante anche la vittoria. Un ragazzo di 20 anni che subisce una cosa del genere macchia una partita e al bel pubblico che ho visto stasera“.