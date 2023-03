Simona Loizzo, deputato Lega: “combattere le mafie senza retorica”

StrettoWeb

“È giusto onorare le vittime di mafia ma bisogna farlo senza retorica e rifiutando qualsiasi tipo di illegalità”. Lo dichiara l’on Simona Loizzo deputato della Lega e membro della commissione cultura. “Non bastano le celebrazioni ma serve il buon esempio da parte dei parlamentari, dei rappresentanti istituzionali di ogni genere. Bisogna non solo espellere la mafia dalla comunità – aggiunge Loizzo – ma anche sottrarle manodopera in ambienti difficili e prevenire l’arruolamento dei giovani. L’illegalità va combattuta anche quando non è mafiosa – conclude Loizzo – senza nessun alibi.