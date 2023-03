Sigarette e gratta e vinci a 10 centesimi: hacker dei distributori pro Cospito

StrettoWeb

Le proteste a favore di Alfredo Cospito proseguono in tutta Italia, e non solo. Da giorni si stanno verificando attacchi hacker a favore dell’anarchico. Ad essere colpiti sono i distributori automatici di sigarette e gratta e vinci, ad opera degli anarchici. E’ notizia di stamattina che l’ultima ad essere colpita è stata la provincia di Latina. Gli hacker solidali con Cospito, rinchiuso in carcere al 41 bis e che da ottobre sta facendo lo sciopero della fame, si sono introdotti nel sistema informatico di un’unica azienda. La società è stata presa di mira a livello nazionale. Gli hacker hanno manomesso non solo gli schermi, ma anche i prezzi di vendita.

In sostanza chi prova ad acquistare un pacchetto di sigarette si ritrova davanti ad una serie di figure grigie che sembrano poliziotti e in mezzo un uomo col braccio alzato in rosso e la scritta: ‘Fuori Alfredo dal 41 bis‘. E il prezzo per un pacchetto di sigarette è abbassato a dieci centesimi.

Prima era stata la volta della provincia di Lecce. La segnalazione del cattivo funzionamento è partita dal titolare di una tabaccheria con sede nella città pugliese. L’uomo si era accorto che sia i ticket che i pacchetti di sigarette uscivano dal distributore a soli 10 centesimi. I danni per le singole tabaccherie ammontano a diverse migliaia di euro.

Gli hacker avevano agito anche a Milano, dove almeno due distributori automatici di sigarette sono stati manomesse da sostenitori di Alfredo Cospito. Il malfunzionamento anomalo è stato segnalato ieri sera alla Polizia di Stato. I distributori si trovano in via Novati, in centro, e nel mezzanino della fermata metro di Bisceglie.