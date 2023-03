Sicilia: Tradino commissario regionale della Lega

StrettoWeb

“Ci congratuliamo con Annalisa Tardino, nostra europarlamentare, per la nomina a commissario regionale della Lega in Sicilia. Siamo certi che lavoreremo insieme per la crescita del partito nella nostra regione, sapendo che ci attendono sfide elettorali importanti già nei prossimi mesi e il prossimo anno con le elezioni per il Parlamento europeo“. Lo affermano i deputati regionali della Lega Marianna Caronia, Pippo Laccoto e Vincenzo Figuccia, assieme agli assessori Luca Sammartino e Mimmo Turano.

“Apprezziamo la scelta che il nostro leader Matteo Salvini ha fatto e ringraziamo il coordinatore uscente Nino Minardo per lo straordinario lavoro svolto in questi anni che ha portato a successi importanti, non ultimo l’approdo della Lega al governo della Regione. Da oggi con Annalisa Tardino parte una nuova fase per la quale siamo tutti impegnati con l’obiettivo di dare risposte concrete alla Sicilia per il suo sviluppo e per creare opportunità di lavoro”, concludono.