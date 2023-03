StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Un ragazzo di 17 anni è morto ieri sera in un incidente stradale che si è verificato a Pachino, in provincia di Siracusa. Il ragazzo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo del mezzo sul quale viaggiava e si sarebbe schiantato contro un palo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale e i soccorritori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane.