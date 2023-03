Sicilia, Lombardo sul raddoppio Messina-Catania: “agrumeti a rischio”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il deputato di Sicilia Vera-Sud chiama Nord, Giuseppe Lombardo esprime soddisfazione per l’apertura del cantiere per il raddoppio ferroviario della Messina-Catania. Si tratta di un’opera strategica e fondamentale per tutta la Sicilia orientale. Lombardo chiede però che si rispettino le procedure ambientali e soprattutto si garantisca la continuità delle micro-infrastrutture esistenti.

Lombardo si pronuncia all’indomani dell’inaugurazione del cantiere per realizzare l’opera. “Ci sono decine di ettari di agrumeti nel comune di Nizza e di Roccalumera che rischiano di sparire, per l’impossibilità di essere irrigati con l’imminente stagione secca, a causa dell’interruzione di due canali d’irrigazione del consorzio Nizza Alì – spiega il deputato regionale -. Ho già chiesto un sopralluogo a Mario Rossi, assistente responsabile di produzione dell’Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., in programma il prossimo lunedì insieme ai vertici del consorzio irriguo Nizza Alì sul cantiere di Nizza per avere tempi e modalità di ripristino dei due canali interrotti con i lavori per la realizzazione della stazione di Nizza di Sicilia“.

Il deputato Lombardo preannuncia che il raddoppio sarà oggetto di approfondimento in audizione nella IV commissione parlamentare all’Ars “se non saranno date certezze e risposte immediate sulle modalità e sui tempi di ripristino oltre alla garanzia del rispetto delle autorizzazioni ambientali“.