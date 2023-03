Sicilia, fondazione FS: “in treno storico da Palermo alla Valle dei Templi”

StrettoWeb

Nuovo appuntamento con il treno storico della Fondazione FS sulle linee ferroviarie della Sicilia. Domenica 2 aprile le antiche carrozze centoporte viaggeranno da Palermo alla volta della Valle dei Templi di Agrigento. La partenza del convoglio d’epoca è prevista dalla stazione di Palermo Centrale alle 8 con fermate intermedie nelle stazioni di Bagheria (8.14), Termini Imerese (8.32), Roccapalumba – Alia (9.13), Aragona Caldare (10.52), Agrigento Bassa (11.02). Alle 11.21 il treno raggiungerà la stazione ‘Tempio di Vulcano’, nel cuore della Valle dei Templi.

Qui i viaggiatori avranno l’opportunità di scendere e visitare il suggestivo Giardino della Kolymbethra accompagnati dalle guide del Fai – Fondo Ambiente Italiano. Inoltre, come tutte le prime domeniche del mese, l’accesso al Parco Archeologico sarà gratuito. Chi opterà per proseguire il viaggio fino a Porto Empedocle potrà raggiungere in treno l’ottocentesca stazione di Porto Empedocle Centrale, con arrivo alle 11.33. Il treno di ritorno per Palermo partirà dalla stazione di Porto Empedocle Centrale alle 17.30 e da Tempio di Vulcano alle 17.38 con arrivo a Palermo previsto alle 20.10. L’evento è organizzato dall’associazione TrenoDOC, convenzionata con Fondazione FS.