Sicilia, ai domiciliari vendeva sigarette di contrabbando

Sigarette di contrabbando in possesso di un palermitano ai domiciliari. I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Palermo hanno sequestrato oltre 30 chili di tabacchi lavorati esteri di contrabbando. Sono stati trovati in possesso di un palermitano che le vendeva mentre si trovava ai domiciliari.

Nel corso di alcuni controlli i militari del secondo nucleo operativo metropolitano hanno notato l’uomo che trasportava le stecche. Queste ultime erano tutte senza sigilli del monopolio di Stato e le indicazioni erano in inglese nascoste in due casse di cartone dal garage, all’interno dell’auto. L’indagato è stato denunciato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.