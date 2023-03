StrettoWeb

Il Catania non lascia neanche le briciole e continua a dominare un campionato, il girone I di Serie D, in cui c’entra ben poco, a livello tecnico ma anche di storia, blasone e bacino d’utenza. E così arriva anche la vittoria in casa del Sant’Agata di Militello, fino a due ore fa secondo in classifica. In provincia di Messina finisce 1-2. Ad approfittarne è il Locri, che continua a sognare: battuto il Castrovillari a domicilio per 0-1 e secondo posto solitario.

Non ne approfitta invece il Lamezia di Saladini, che fa solo 1-1 contro i reggini del San Luca. 1-1 anche tra Cittanovese e Vibonese. Di seguito il riepilogo completo con tutti i risultati e la classifica aggiornata.

Risultati Serie D Girone I, 26ª giornata

DOMENICA 5 MARZO

ore 14:30

Acireale-Ragusa 1-1

Castrovillari-Locri 0-1

Cittanova-Vibonese 1-1

Lamezia Terme-San Luca 1-1

Paternò-Mariglianese 2-0

Real Aversa-Santa Maria Cilento 4-1

ore 15:00

Canicattì-Licata 0-0

Sant’Agata-Catania 1-2

Sancataldese-Trapani 3-2

Classifica Serie D Girone I

Catania 69 Locri 52 S. Agata 48 Lamezia Terme 41 Licata 40 Trapani 39 Sancataldese 37 Vibonese 35 Santa Maria Cilento 34 Canicattì 34 Castrovillari 29 San Luca 29 Ragusa 29 Acireale 28 Real Aversa 27 Cittanovese 24 Paternò 24 Mariglianese 17