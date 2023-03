Serie B, la classifica del monte ingaggi: Reggina e Cosenza in linea con la classifica

StrettoWeb

Stabile, ma sempre in crescendo di anno in anno, con la speranza che questa classifica possa coincidere con quella del campo, fatto che non è mai scontato, anzi tutt’altro. Il riferimento è alla speciale graduatoria sul monte ingaggi in Serie B e alla posizione della Reggina. 14ª due anni fa, il primo cadetto e in linea con la classifica finale; 9ª lo scorso anno, di poco sopra il 14° posto finale sul campo. E quest’anno? Quest’anno la Reggina è 8ª. Ha recuperato una posizione rispetto allo scorso anno, innalzando il totale del monte ingaggi. Perché l’anno scorso era di quasi 10 milioni, mentre quest’anno supera i 12,5. Per la precisione 12.667.088.

A svelarlo è TRC “Gialli di Sera”, trasmissione di TRC Modena. La classifica è stata poi ripresa da avantigiallomodena e tuttomodenaweb. Quest’ultima ha stilato la classifica integrale e completa. Non solo la Reggina è al momento in linea con la classifica, ma anche il Cosenza, che con oltre 3 milioni e in fondo alla graduatoria, al penultimo posto, davanti solo al Cittadella.

Il miracolo è quello del Sudtirol, che si gioca la Serie A con appena 6 milioni; ma anche del Frosinone, a metà classifica per monte ingaggi; e del Bari. Al primo posto domina il Genoa con quasi 31 milioni, mentre deludono Parma, Venezia e Benevento, quest’ultima a rischio retrocessione nonostante 18 milioni di monte ingaggi. Da precisare che le squadre retrocesse dalla Serie A hanno usufruito quest’anno del paracadute. Di seguito la graduatoria completa.

Classifica monte ingaggi Serie B 2022-2023

Genoa 30.943.955 Parma 26.171.651 Venezia 20.857.951 Cagliari 19.192.799 Benevento 18.042.322 Pisa 16.563.533 Como 15.948.184 Reggina 12.667.088 Ternana 11.856.955 Palermo 10.361.930 Frosinone 10.148.024 Spal 10.070.712 Bari 8.969.812 Ascoli 8.256.866 Modena 8.173.543 Brescia 6.643.276 Perugia 6.579.175 Südtirol 6.153.204 Cosenza 3.265.897 Cittadella 3.265.897