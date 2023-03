Serie B, anche il Cagliari aggancia la Reggina. E ora c’è lo scontro al Granillo | CLASSIFICA

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Un 4-1 netto, seppur maturato nel finale. Con questo risultato il Cagliari si rilancia e aggancia in classifica al sesto posto la Reggina, che domani a Perugia non giocherà per via del rinvio imposto a seguito del terremoto e rischia così di farsi avvicinare da altri compagini. Ranieri ha cambiato marcia alla squadra sarda, che pure oggi era andata in svantaggio contro l’Ascoli per via della rete di Forte. Lapadula poi fa pari (dopo aver sbagliato il rigore) e doppietta, con Mancosu e Zappa a completare l’opera.

E ora sabato prossimo c’è lo scontro diretto al Granillo. La Reggina, in attesa di sapere quando verrà recuperato il match di Perugia, tornerà dunque a giocare davanti ai propri tifosi sabato alle ore 16.15 per il match contro i rossoblu. Di seguito la classifica.

Classifica Serie B

Frosinone 61 Genoa 50 (-1) Bari 49 Sudtirol 47 Pisa 42 Reggina 42 Cagliari 42 Parma 40 Palermo 38 Ascoli 36 Ternana 36 Modena 35 Como 35 Cittadella 34 Perugia 30 Venezia 29 Benevento 28 Spal 28 Brescia 27 Cosenza 26