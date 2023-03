Serie B, Bari e Sudtirol scappano e allontanano la Reggina: risultati e classifica

StrettoWeb

Bari e Sudtirol non si fermano più e continuano a sorprendere. Le due squadre prendono il volo, in attesa del Genoa domani contro il Cosenza, e allontanano la Reggina e la quinta posizione, in coabitazione tra amaranto e Pisa. La partita persa ieri contro il Parma ha forse definitivamente spento i sogni di secondo posto per la squadra di Inzaghi, che ora non deve perdere terreno dalla zona playoff, obiettivo dichiarato.

Nel pomeriggio cadetto domenicale, il solito Cheddira (su rigore) regala ai galletti il successo sporco ad Ascoli e il momentaneo secondo posto, mentre gli altoatesini battono di misura il Perugia con un 2-1 arrivato in pieno finale, agganciando il Genoa. La capolista Frosinone stritola il Venezia, mentre il Cagliari assapora il colpaccio a Brescia, il quale però agguanta l’1-1. Con i pari dei sardi e del Palermo, si riduce ancora di più il margine sull’ottavo posto per gli amaranto: Cagliari a 39, Palermo a 38, Reggina quindi a +4 sul 9° posto. Di seguito tutti i risultati e la classifica.

Risultati Serie B 28ª giornata

SABATO 5 MARZO

ore 15:00

Ascoli-Bari 0-1

Brescia-Cagliari 1-1

Como-Modena 1-0

Frosinone-Venezia 3-0

Spal-Cittadella 2-1

Sudtirol-Perugia 2-1

Ternana-Benevento 2-2

Classifica Serie B

Frosinone 61 Bari 49 Genoa 47 (-1) Sudtirol 47 Pisa 42 Reggina 42 Parma 40 Cagliari 39 Palermo 38 Ascoli 36 Ternana 36 Modena 35 Como 35 Cittadella 34 Perugia 30 Venezia 29 Benevento 28 Spal 28 Brescia 27 Cosenza 26