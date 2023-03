Serie B, Bandecchi (Ternana) bendato: “mi hanno spappolato un occhio”, però…

StrettoWeb

Solita storia Instagram in primo piano e occhio bendato. Così il patron della Ternana Stefano Bandecchi sui social. “Fai lo scemo, il furbo, vuoi dire le cose, e poi succede sta cosa qua. Picchia e ripicchia e alla fine vedi come va a finire? Che vi devo dire? Chi la fa l’aspetti. Ora potete godere, me l’hanno spappolato questo occhio“. E’ quanto ha affermato il Presidente degli umbri anche in relazione alla tensione coi tifosi rossoverdi delle ultime settimane, tra contestazione, sputi, risultati negativi, cambi di allenatore e inchieste della Guardia di Finanza.

Ma non era vero nulla, era tutto uno scherzo. O meglio: l’occhio è effettivamente bendato, ma non c’è alcuna lite. In realtà, come spiegato dallo stesso Bandecchi in una seconda storia Instagram, “stavo scherzando. Siccome ho visto che molti si stanno preoccupando, spiego che dovevo fare un’operazione a un occhio da un anno e mezzo ma non ho trovato spazio, tempo e disponibilità. La situazione era diventata insostenibile e oggi pomeriggio ho fatto, ma la mia era una battuta. Si erano preoccupati in tanti e chiedo scusa”.