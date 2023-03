Serie B, definiti anticipi e posticipi: Reggina coinvolta. E Palermo-Cosenza si gioca in notturna

StrettoWeb

Con una nota ufficiale, la Lega Serie B ha definito data e ora delle partite che vanno dalla 13ª alla 18ª giornata, con tanto di anticipi e posticipi. Reggina coinvolta in due casi: venerdì in notturna al Granillo contro il Brescia e lunedì sempre in notturna a Frosinone la settimana dopo. Anche Palermo-Cosenza si gioca in notturna, lunedì 10 aprile alle ore 10.30. Si gioca anche a Pasquetta e 1 maggio. Di seguito l’elenco.

13ª GIORNATA DI RITORNO

Lunedì 10 aprile 2023

ore 12.30 BENEVENTO – SPAL

ore 15.00 BRESCIA – TERNANA

ore 15.00 CITTADELLA – PARMA

ore 15.00 COMO – GENOA

ore 15.00 FROSINONE – ASCOLI

ore 15.00 PERUGIA – MODENA

ore 15.00 REGGINA – VENEZIA

ore 15.00 SÜDTIROL – BARI

ore 18.00 PISA – CAGLIARI

ore 20.30 PALERMO – COSENZA

14ª GIORNATA DI RITORNO

Venerdì 14 aprile 2023

ore 20.30 MODENA – PARMA

Sabato 15 aprile 2023

ore 14.00 ASCOLI – SÜDTIROL

ore 14.00 BARI – COMO

ore 14.00 BENEVENTO – REGGINA

ore 14.00 COSENZA – CITTADELLA

ore 14.00 GENOA – PERUGIA

ore 14.00 SPAL – BRESCIA

ore 14.00 VENEZIA – PALERMO

ore 16.15 CAGLIARI – FROSINONE

Domenica 16 aprile 2023

ore 16.15 TERNANA – PISA

15ª GIORNATA DI RITORNO

Venerdì 21 aprile 2023

ore 20.30 REGGINA – BRESCIA

Sabato 22 aprile 2023

ore 14.00 CITTADELLA – GENOA

ore 14.00 COMO – ASCOLI

ore 14.00 FROSINONE – SÜDTIROL

ore 14.00 MODENA – SPAL

ore 14.00 PARMA – CAGLIARI

ore 14.00 PERUGIA – COSENZA

ore 16.15 PALERMO – BENEVENTO

Domenica 23 aprile 2023

ore 16.15 PISA – BARI

ore 16.15 TERNANA – VENEZIA

16ª GIORNATA DI RITORNO

Domenica 30 aprile 2023

ore 16.15 CAGLIARI – TERNANA

ore 16.15 SPAL – PERUGIA

Lunedì 1 maggio 2023

ore 12.30 COMO – PALERMO

ore 15.00 ASCOLI – PISA

ore 15.00 BARI – CITTADELLA

ore 15.00 BENEVENTO – PARMA

ore 15.00 BRESCIA – COSENZA

ore 15.00 SÜDTIROL – GENOA

ore 18.00 VENEZIA – MODENA

ore 20.30 FROSINONE – REGGINA

17ª GIORNATA DI RITORNO

Venerdì 5 maggio 2023

ore 20.30 PERUGIA – CAGLIARI

Sabato 6 maggio 2023

ore 14.00 CITTADELLA – BENEVENTO

ore 14.00 COSENZA – VENEZIA

ore 14.00 GENOA – ASCOLI

ore 14.00 MODENA – BARI

ore 14.00 PISA – FROSINONE

ore 14.00 REGGINA – COMO

ore 14.00 TERNANA – SÜDTIROL

ore 16.15 PALERMO – SPAL

Domenica 7 maggio 2023

ore 16.15 PARMA – BRESCIA