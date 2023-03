StrettoWeb

In una farmacia di Karlsruhe, in Germania, nella regione di Stoccarda, sono state prese in ostaggio due persone. La polizia è sul posto con un ampio dispiegamento di forze e ha preso contatto con il sequestratore armato, secondo quanto scrive la Dpa. Per liberare gli ostaggi è stato chiesto un riscatto milionario per il rilascio.

La farmacia si trova nel centro di Karlsruhe, in una delle strade principali. I residenti dicono di aver sentito degli spari. Le forze di polizia hanno delimitato l’area su una vasta area. Numerosi veicoli della polizia e dei servizi di emergenza sono giunti sul posto.

Come appreso dagli ambienti di polizia, l’operazione su larga scala è cresciuta ulteriormente in prima serata. Attualmente le forze di polizia stanno riunendo più servizi di emergenza. Secondo il giornale stuttgarter-nachrichten.de, anche la task force speciale del Baden-Württemberg è in viaggio per Karlsruhe. Gli specialisti del gruppo di negoziazione, appositamente formati per i colloqui in situazioni di ostaggio, sono in contatto con il sequestratore. Per ragioni tattiche, gli inquirenti non hanno fornito ulteriori dettagli.

A causa del sequestro in corso, sono stati disdetti lo show di un noto addestratore di cani, Martin Ruetter, e un concerto in programma nella Konzerthaus a pochi metri dal luogo in cui una o più persone sono trattenute da un uomo o da una donna. Lo scrive la Bild. Secondo la polizia, tuttavia, non vi sarebbe pericolo per i residenti.