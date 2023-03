Seminario di Reggio a rischio chiusura? L’Arcidiocesi smentisce il Club Serra

StrettoWeb

Nella giornata di ieri il Club Serra, per tramite del suo Presidente Oreste Arconte, aveva scritto un appello pubblico al Vescovo Morrone affinché non chiudesse il Seminario Arcivescovile di Reggio Calabria. Oggi, qualche ora dopo, è arrivata però la nota ufficiale di smentita dell’Arcidiocesi: “In merito alla diffusione di notizie imprecise riguardo alla vicenda del Seminario di Reggio Calabria e della possibile unificazione dei Seminari in regione, che ha causato confusione tra i presbiteri e i fedeli, si precisa che da parte della Santa Sede e dei vescovi calabresi c’è una grande attenzione per la formazione dei futuri presbiteri a servizio della Calabria”, si legge nella nota.

“Le indicazioni e le scelte che ci coinvolgeranno – si legge ancora – terranno conto delle indicazioni della nuova Ratio Fundamentalis sui Seminari, dell’ottimizzazione di forze, delle risorse umane e culturali e di quanto è ancora all’esame della Conferenza episcopale italiana. Ci metteremo in ascolto di quanto ci dirà il Santo Padre lunedì 27 marzo, nell’ottica di una riflessione condivisa, per una formazione adeguata alle sfide dei tempi e per individuare percorsi e soluzioni idonee che tengano conto anche della ricchezza e della peculiarità delle Chiese particolari”.

“Vogliamo perciò rasserenare i nostri sacerdoti, i fedeli e gli stessi seminaristi assicurando che la formazione dei futuri presbiteri è una tematica che sta a cuore in modo particolare all’arcivescovo di Reggio Calabria-Bova e ad ogni vescovo. Vogliamo anche raccogliere e far tesoro dell’ansia manifestata in questi giorni da sacerdoti e laici: indica che la formazione dei presbiteri sta veramente a cuore a tutti i fedeli della nostra Chiesa”, si chiude la nota.

Ipotesi chiusura Seminario, interviene Angela Marcianò: “non deve chiudere”

Sulla vicenda è intervenuta anche Angela Marcianò, Consigliere Comunale e Presidente di Impegno e Identità. “Ho appreso della discussione che riguarda la paventata chiusura del Seminario Arcivescovile Pio XI della nostra Città, che comporterebbe lo spostamento di tutti i seminaristi presso la sede di Catanzaro. La notizia ha suscitato in me particolare smarrimento e amarezza. Si tratta di un’Istituzione religiosa essenziale per la Chiesa cattolica reggina, che si dedica alla formazione spirituale, umana e apostolica dei futuri sacerdoti”.

“È’ un luogo che rappresenta anche la Fede per tantissimi reggini credenti, che in questi anni hanno visto e riconosciuto nelle comunità ecclesiali e nei giovani sacerdoti delle gocce vive di speranza per una società migliore, più umana e più consapevole. Credo sia doveroso non porre fine all’ultratrentennale percorso di questa realtà virtuosa. Sarebbe un segnale negativo, di ennesima sfiducia verso il nostro territorio. Mi auguro che alla mia voce ne seguano tante altre e si formi un coro unanime e riconoscente verso chi vorrà ascoltarci”.