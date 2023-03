Scuola in Calabria, Cuzzupi: “carenze organico, incremento infrastrutture e materiali”

StrettoWeb

La Segretario Nazionale dell’UGL Scuola, Ornella Cuzzupi (che è anche segretaria confederale in Calabria), è intervenuta, illustrando le posizioni del Sindacato, nella competente Commissione del Senato, in merito al DDL n° 236 relativo a: “Introduzione nei ruoli del personale scolastico, del profilo professionale dell’Assistente per l’autonomia e la comunicazione”, rappresentando, in particolare le necessità circa la copertura delle carenze di organico negli Uffici Scolastici delle regioni meridionali.

Successivamente, presso il MIUR, la Segretaria Cuzzupi, ha preso parte al Comitato di Sorveglianza del PON e PN Scuola, competenze 2012 – 2027 “FSE e FESR”, incluse le Sezioni Partenariato, comunicazione e operazioni d’importanza strategica e coordinamento con i programmi nazionali e regionali, PNRR e altri fondi europei e nazionali; un settore, quello della nuova programmazione europea ed italiana, cruciale sia per l’adeguamento che per l’incremento delle dotazioni di infrastrutture e materiali d’avanguardia nelle scuole del Sud ed in particolare nella nostra regione.