StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Ennesimo incidente nella notte sulle strade calabresi. L’episodio è accaduto sulla statale 18 Tirrena Inferiore, tra il comune di Longobardi e quello di Fiumefreddo, nella provincia di Cosenza. Come per la maggior parte degli scontri, anche questo è avvenuto di notte nel weekend, tra il sabato e la domenica, ed ha visto coinvolti 2 mezzi.

La dinamica è ancora in corso di accertamento, ma sembrerebbe che una Panda ed una Smart si siano violentemente scontrate; il bilancio è di 4 ragazzi feriti, di cui uno che versa in condizioni più gravi: è infatti stato trasportato d’urgenza in ospedale, mentre gli altri in sala d’emergenza per controlli di routine. Sul posto anche le forze dell’ordine che, oltre a ripristinare la viabilità, stanno cercando di capire cos’è accaduto quella notte.