Sciopero al Policlinico, Nursind: “a Messina infermieri da tutta l’Isola e dalla Calabria”

Il Nursind regionale e una delegazione dalla Calabria si mobiliteranno il 21 marzo in occasione dello sciopero indetto al Policlinico di Messina per dare ancora più forza alla protesta. “Bisogna aumentare il tetto di spesa per dare una boccata d’ossigeno ai lavoratori”, dice il segretario regionale del Nursind Cgs, Salvo Calamia.

La protesta a Messina riguarda la carenza di organico, i mancati rinnovi di una settantina di lavoratori a vario titolo, le mancate assunzioni e stabilizzazioni e i continui ordini di servizio per mandare il personale da un reparto all’altro. “Per questo ci aspettiamo una mobilitazione massiccia a tutela degli operatori sanitari e dei pazienti”, dicono il segretario territoriale Ivan Alonge e il segretario aziendale Massimo Latella.