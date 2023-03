Quando Elly Schlein parlava di marcia su Roma: “messaggio fascista, ha già dimenticato?”

StrettoWeb

Le luci della ribalta. Da qualche giorno Elly Schlein è la nuova segretaria del Pd e, ovviamente, non si fa altro che parlare dei lei. Interviste, social, la sua storia, tweet. I più curiosi, in questi casi, se hanno la possibilità vanno a “investigare” sul passato del personaggio. E riguardo alla Schlein salta fuori un vecchio tweet di 10 anni fa scritto contro il suo predecessore, Enrico Letta, il segretario Pd a cui lei ha succeduto. “Se fanno premier Enrico Letta, con tutti i danni che ha fatto già solo nel Pd, la marcia su Roma la faccio io”, scriveva la Schlein il 21 aprile del 2013, come riporta il Corriere.it

Questo tweet, tornato virale, è diventato dibattito sui social, come spesso accade. E per il richiamo alla “marcia su Roma” più di qualcuno parla di messaggio fascista, proprio quel fascismo continuamente sulla bocca della Sinistra sin da quando Giorgia Meloni è diventata Presidente del Consiglio. “Già tutto dimenticato?”, si chiede un utente su Twitter.? Ma c’è anche chi la difende.