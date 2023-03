Scalea, gli studenti dell’ITS Elaia Calabria impegnati nel metaverso del turismo

StrettoWeb

Gli studenti del corso “Tecnico Superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive”, sono impegnati in questi giorni in attività finalizzate alla produzione di contenuti multimediali presso alcune strutture turistico-ricettive associate ad ARCA (Associazione Albergatori Riviera dei Cedri). Questi contenuti saranno successivamente utilizzati in fase di post produzione dagli studenti, supportati da esperti del settore, per realizzare dei tour digitali di realtà virtuale e mista, ma anche mappe interattive che sfruttano la tecnologia della realtà aumentata. L’obiettivo di questa interessante attività didattica progettata nei corsi dalla Fondazione ITS “Elaia Calabria”, servirà ai futuri tecnici del turismo per capire praticamente come

produrre nel metaverso esperienze di promozione turistica avanzata delle strutture ricettive operanti in Calabria.