Saponara: chiusa la strada provinciale 53 | INFO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La III Direzione Viabilità Metropolitana della Città metropolitana di Messina rende nota l’ordinanza n.15-2023 di chiusura della S.P. 53 di Saponara, dal Km. 1+800 al km. 2+800, dall’incrocio con Via S. Andrea in direzione mare-monte, sino alla località Scarcelli, incrocio con Via M. Amari in direzione monte-mare. La chiusura del suddetto tratto stradale, prevista a decorrere dal 20.03.2023 e fino al 24.03.2023, è necessaria per la realizzazione delle opere previste nel progetto denominato Piano degli interventi Ex O.C.D.P.C. 11/2012 – “Lavori di messa in sicurezza delle scarpate, rifacimento piano viabile e muretti laterali, ripristino tombini e raccolta acque sulla S.P. 53 di Saponara”.

Il provvedimento di cui sopra sarà reso noto al pubblico mediante l’apposizione di idonea segnaletica locale (anche di preavviso) come previsto dal D. Leg.vo 285/92 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 16/12/1992 n° 495 a cura dell’impresa esecutrice dei lavori, secondo la collocazione seguente:

a) Inizio S.P. 53 all’intersezione con la S.S. 113 pressi ponte ferroviario;

b) Uscita dal centro abitato di Saponara in direzione S.S. 113.

Si suggerisce il seguente percorso alternativo:

Da e per il Comune di Saponara attraverso l’utilizzo della Via Kennedy