Sant’Eufemia d’Aspromonte, il vicesindaco aderisce al progetto del consigliere regionale Giannetta

“Il Comune di Sant’Eufemia sta vivendo una stagione politica importante. Con il Sindaco Pietro Violi, insieme alla Giunta ed al Consiglio comunale, stiamo traghettando questo avvio di legislatura verso una fase di maggiore consapevolezza e decisione. Fasi che mi vedranno ancora più vicino all’esperienza politica e umana del Consigliere regionale Domenico Giannetta, di cui mi onoro di potermi avvalere. Sono approdato a a questa Amministrazione attraverso i valori del civismo, che perseguirò costantemente nella mia azione“, è quanto afferma il vicesindaco Carlo Violani.

“Riconosco però, la particolare valenza del programma che il Centrodestra sta compiendo a livello regionale e aderisco quindi con convinzione al progetto politico del Consigliere regionale Domenico Giannetta, cui mi unisce una lunga amicizia e una forte passione nelle battaglie condotte sui temi della salute e del sociale”, rimarca.

“Ringrazio l’amico Carlo Violani per la stima e la fiducia – dichiara il Conigliere regionale Domenico Giannetta – conosco il suo amore per il suo lavoro e la dedizione con cui si dedica alle persone più fragili. Ho visto, in questi anni, con quanta umiltà si è accostato al mondo politico. Pur prendendosi ogni responsabilità necessaria. Sono felice di sostenerlo in questo percorso”.