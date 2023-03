Sant’Eufemia d’Aspromonte: i primi 100 giorni dell’amministrazione Violi

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

L’amministrazione comunale di Sant’Eufemia d’Aspromonte guidata dal sindaco Pietro Violi ha raggiunto il traguardo dei 100 giorni dall’insediamento. Per l’occasione la giunta comunale ha stilato una lista di punti con progetti e lavori avviati.

“Primi 100 giorni Amministrazione Violi

Da quando si è insediata l’attuale Amministrazione sono stati avviati i seguenti progetti e lavori:

1. Realizzazione Impianto di depurazione comunale

a. Importo complessivo: €. 1.830.000,00

b. Status Opera: Sono già stati affidati i lavori alla ditta Eco.Tec srl

c. Inizio lavori: entro Aprile 2023

2. Progetto Borghi Storici (riqualificazione di: vecchio abitato, museo dell’arte contadina e palazzo municipale)

a. Importo complessivo: €. 1.299.000,00

b. Status Opera: Sono già stati affidati i lavori alla ditta Santise Costruzioni srl

c. Inizio lavori: entro Aprile 2023

3. Ristrutturazione corpo bagni piano primo Scuola Don Bosco

a. Importo complessivo: €. 50.000,00

b. Status Opera: Lavori già ultimati

4. Realizzazione locale mensa scuola Don Bosco

a. Importo complessivo: €. 35.700,00

b. Status Opera: I lavori sono in fase di ultimazione

5. Lavori di completamento della Scuola Materna

a. Importo complessivo: €. 600.000,00

b. Status Opera: Sono in corso le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, affidate all’ing. Salvatore Vinci, il quale progetto dovrà essere consegnato entro metà Aprile 2023

c. Inizio lavori: entro Giugno 2023

6. Lavori di realizzazione impianto di video – sorveglianza dell’intero territorio comunale

a. Importo complessivo: €. 100.000,00

b. Status Opera: Sono in corso le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, affidate alla società di ingegneria Studio PAI srls, il quale progetto dovrà essere consegnato entro metà Aprile 2023

c. Inizio lavori: entro Maggio 2023

7. Lavori di realizzazione loculi cimiteriali

a. Importo complessivo: €. 80.000,00

b. Status Opera: Sono in corso le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, affidate all’ing. Rocco Denami, il quale progetto dovrà essere consegnato entro metà Aprile 2023

c. Inizio lavori: entro Maggio 2023

8. Lavori di completamento palazzetto dello sport

a. Importo complessivo: €. 350.000,00 (da rimodulare in quanto troppo elevato)

b. Status Opera: Sono in corso le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, affidate all’ing. Saverio Infantino, il quale progetto dovrà essere consegnato entro metà Aprile 2023

c. Inizio lavori: entro Maggio 2023

9. Lavori di sistemazione dell’immobile ex ufficio di collocamento da destinare a caserma CC

a. Importo complessivo: €. 156.000,00

b. Status Opera: Sono in corso le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, affidate all’arch. Aiello Bruna, il quale progetto dovrà essere consegnato entro Marzo 2023

c. Inizio lavori: entro Aprile 2023

10. Lavori di messa in sicurezza della pineta comunale

a. Importo complessivo: €. 35.700,00

b. Status Opera: Progetto redatto internamente dall’ing. Gianluca Bellini già approvato e procedura di affidamento lavori già avviata.

c. Inizio lavori: entro Marzo 2023

11. Lavori di arredo urbano

a. Importo complessivo: €. 10.000,00

b. Status Opera: in fase di consegna dei materiali

c. Inizio lavori: entro Marzo 2023

12. Lavori di dissesto idrogeologico Torrente Carusa

a. Importo complessivo: €. 380.000,00

b. Status Opera: Sono in corso le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, affidate all’ing. Franca Comito, il quale progetto dovrà essere consegnato entro metà Aprile 2023

c. Inizio lavori: entro Maggio 2023

13. Lavori di realizzazione nuovo asilo nido “Scoiattoli d’Aspromonte”

a. Importo complessivo: €. 440.000,00

b. Status Opera: Sono in corso le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, affidate all’arch. Antonino Pallone, il quale progetto dovrà essere consegnato entro metà Aprile 2023

c. Inizio lavori: entro Giugno 2023

14. Lavori di Sistemazione strade comunali e contrade

a. Importo complessivo: €. 100.000,00

b. Status Opera: Sono in corso le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, affidate all’ing. Rossella Pirrotta, il quale progetto dovrà essere consegnato entro metà Aprile 2023

c. Inizio lavori: entro Maggio 2023

15. Lavori di sistemazione strade comunali in Aspromonte

a. Importo complessivo: €. 100.000,00

b. Status Opera: Progetto redatto dall’Ufficio Tecnico

c. Inizio lavori: entro Aprile 2023

16. Fondo di progettazione PNRR

a. Importo complessivo: €. 20.000,00

b. Status Opera: Sono in corso le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, affidate all’arch. Francesco Ventra, il quale progetto dovrà essere consegnato entro metà Aprile 2023

c. Inizio lavori: il finanziamento prevede la sola progettazione

17. Lavori di realizzazione Ecomuseo degli antichi granai romani (riguarda la riqualificazione del Serro di Tavola, Mausoleo di Garibaldi e Chiesetta di San Francesco in Aspromonte)

1. Importo complessivo: €. 500.000,00

2. Status Opera: Sono in corso le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, affidate all’arch. Leonardo Strati, il quale progetto dovrà essere consegnato entro metà Aprile 2023

3. Inizio lavori: entro Giugno 2023

18. Lavori di adeguamento sismico Municipio

a. Importo complessivo: €. 1.380.000,00

b. Status Opera: In corso di revisione dei prezzi per la successiva validazione il progetto esecutivo redatto dall’ing. Francesco Nucera

c. Inizio lavori: entro Settembre 2023

19. Lavori di adeguamento sismico Scuola Don Bosco

a. Importo complessivo: €. 800.000,00

b. Status Opera: è disponibile il progetto definitivo e bisogna affidare la progettazione esecutiva

c. Inizio lavori: entro Settembre 2023

20. Lavori di Relamping (sostituzione attuale illuminazione con illuminazione a LED)

4. Importo complessivo: €. 50.000,00

5. Status Opera: Progettazione in corso interna a cura dell’ing. Gianluca Bellini

6. Inizio lavori: entro Aprile 2023

21. Lavori di sistemazione del campo sportivo

a. Importo complessivo: €. 50.000,00

b. Status Opera: Progettazione in corso interna a cura dell’ing. Gianluca Bellini

c. Inizio lavori: entro Aprile 2023

22. Interventi per la PA digitale

a. Importo complessivo: €. 80.000,00

b. Status Opera: In fase di affidamento

“Il sindaco e l’amministrazione sono disponibili, insieme ai tecnici che hanno curato tutte queste opera, ad un confronto con la cittadinanza per esternare tutto il lavoro fatto con chiarezza”, conclude il primo cittadino di Sant’Eufemia d’Aspromonte, comune che – lo ricordiamo – è reduce da quasi tre anni di commissariamento.