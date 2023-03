Saline Joniche, incontro sul bullismo “Un bel gioco dura… sempre!”

StrettoWeb

Giovedì’ 9 marzo 2023, la Palestra della Scuola Secondaria di I grado di Saline Joniche, ha accolto il gremito convegno “Un bel gioco dura…SEMPRE!”, sul tema del bullismo nelle sue molteplici sfaccettature.

Alla presenza dei rappresentanti istituzionali di Montebello e Motta San Giovanni, insegnanti, studenti, genitori, hanno ascoltato e partecipato attivamente agli interventi dei relatori.

All’introduzione, curata dal dirigente scolastico, prof.ssa Margherita Nesci, è seguito l’intervento del dott. Raffaele Arcadi, Commissario capo della Polizia di Stato, il quale ha accompagnato i ragazzi in un breve excursus delle caratteristiche del bullismo e delle fattispecie che lo caratterizzano dal punto di vista della pubblica sicurezza, invitando i ragazzi a rivolgersi alla pubblica autorità in caso di bisogno.

L’intervento del dott. Marziale, ha coinvolto attivamente i ragazzi in uno scambio di pensieri e valutazioni sul rispetto dei ruoli, delle regole e sul valore altissimo del gioco, quale diritto inalienabile.

Dopo un breve saluto del parroco della parrocchia SS. Salvatore di Saline Joniche, don Danilo Nocera, il quale ha ricordato che è necessario cercare la bellezza, nella vita come nello sport, è seguito l’intervento di don Giovanni Zampaglione, direttore dell’Ufficio diocesano Tempo Libero, Turismo e Sport. Don Giovanni, rivolgendosi direttamente ai ragazzi, ha ricordato come ci si dimentichi spesso che “la vittoria più bella è quella su noi stessi, perché le più alte cime, quelle che non svaniscono mai, sono le conquiste su noi stessi. Per arrivare a vincere però bisogna avere buoni maestri, che insegnano la disciplina. Chi fa l’allenatore, il dirigente, o l’educatore deve avere una forte capacità relazionale”.

Coordinatore e moderatore dell’incontro, il dott. Renato Raffa, membro dell’Ufficio diocesano Tempo Libero, Turismo e Sport, figura di grande impegno nel sociale e nello sport.

Un momento di scambio, gioco e consapevolezza che si è aperto e chiuso sulle note di “Supereroi” di Mr. Rain, cantata dai ragazzi della Scuola Secondaria di I grado di Saline Joniche, e che ha coinvolto tutti i relatori e la platea presente.