Giornata green a Saline Joniche: ripulita una vasta area del territorio

Oggi a Saline Joniche, zona rivierasca del comune di Montebello Jonico, è stata realizzata un’importante giornata all’insegna della collaborazione tra gli Enti. Grazie alla sinergia tra Calabria Verde e l’Amministrazione Comunale è stata bonificata e pulita una vasta area del territorio, intervento fondamentale specie visto l’imminente avvio della stagione turistica.

“Sono grato all’azienda regionale Calabria Verde per l’impegno profuso, in particolar modo ai direttori dei lavori Ieracitano e Biacca che hanno coordinato l’intervento”, ha dichiarato l’amministrazione comunale che era rappresentata oggi dal Sindaco Maria Foti e dall’assessore Principato, “i territori crescono quando gli Enti si aiutano ed insieme realizzano azioni sui territori per la cura dell’ambiente che si traducono nel miglioramento della qualità della vita dei cittadini e dei turisti che a breve popoleranno il nostro comune”.

“Ringrazio di vero cuore Calabria Verde e l’amministrazione che guida il comune di Montebello Jonico per quello che hanno realizzato oggi e per l’impegno quotidiano profuso a tutela e salvaguardia del territorio”, ha dichiarato il consigliere regionale Giuseppe Mattiani intervenuto oggi su invito del Sindaco in rappresentanza della Regione Calabria, “Calabria Verde, contrariamente a quanto strumentalmente si dice, è un’azienda importante per la nostra regione ricca di boschi con decine di operatori professionali e competenti che la rendono una risorsa fondamentale di raccordo tra i Comuni e la Regione.

Specie nel nostro territorio il direttore di distretto, l’avvocato Mileto sta svolgendo un ottimo lavoro e la mia presenza oggi vuole semplicemente testimoniare la gratitudine che la politica regionale ha nei confronti di tutti quanti quotidianamente si impegnano per la crescita della nostra Regione che non può più limitarsi all’ordinaria amministrazione, ma deve dare sempre il massimo perché, come recita il brand da noi coniato l’anno scorso, dobbiamo essere per tutti, abitanti e turisti, sempre più una Calabria Straordinaria”.