“Sabato del villaggio”: lo storico Cardini apre la nuova edizione a Lamezia

Profondo, ammaliante in tante sue uscite, ma sempre controcorrente: davanti a una folta e attenta platea il grande storico Franco Cardini ha aperto a Lamezia Terme la XVII edizione del cartellone culturale Il Sabato del Villaggio. Numerose le sollecitazione del direttore artistico della rassegna Raffaele Gaetano e di un gruppo di studenti del Liceo Classico-Artistico «F. Fiorentino» in un evento sul filo della grande storia: dal senso della storia, allo slancio vitale, dal valore della

memoria per le nuove generazioni alla legittimità della verità storica, dall’importanza della storia locale ai grandi eventi, alle tecniche di ricerca che devono guidare l’azione dello storico.

Un’occasione unica per il pubblico accorso di far memoria di una disciplina apparentemente scontata nelle sue verità cristallizzate, ma invece assolutamente fluida. A fine incontro Gaetano ha annuncio l’ospite del prossimo evento in cartellone, sabato 18 marzo: il noto giornalista e intellettuale Marcello Veneziani, che onorerà con la sua prestigiosa presenza il cartellone. Il Sabato del Villaggio è promosso esclusivamente da partners privati che hanno inteso legare il proprio nome a una rassegna che negli anni si è ritagliata uno spazio sempre più cospicuo nel panorama dei grandi eventi culturali.