Russia e Cina, incontro concluso: “matrimonio di convenienza, la guerra va male”

Si sono conclusi in serata al Cremlino, dopo quattro ore e mezzo, i colloqui tra il presidente cinese XI Jinping ed il presidente russo Vladimir Putin. Come precisa l’agenzia di stampa Ria Novosti, i colloqui sono iniziati alle 16.30 ora locale, le 14.30 in Italia. Il faccia a faccia tra i due leader si è protratto fino alla cena. Secondo l’agenzia, Putin e XI hanno discusso sia della cooperazione bilaterale che della situazione sulla Ucraina e del piano proposto da Pechino per risolvere la crisi.

“La Cina ha fatto una svolta negli ultimi anni, suscita un genuino interesse in tutto il mondo e vi invidiamo anche un pò“, ha detto Putin a Xi. Il presidente russo ha dichiarato di aver letto attentamente il piano della Cina per la pace in Ucraina. “Il piano potrebbe essere discusso“, ha aggiunto. E i complimenti tra i due leader sono stati diversi. “Il prossimo anno si terranno le elezioni presidenziali in Russia. Sono sicuro che il popolo ti sosterrà“, ha detto Xi Jinping a Putin.

Casa Bianca: Putin vede in Xi una risorsa vitale perché la guerra va male

Vladimir Putin vede in Xi Jinping una “risorsa vitale” in questo momento in cui la guerra in Ucraina “sta andando male“. E’ quanto dichiarato dal portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale Usa, John Kirby. Secondo gli USA Mosca e Pechino hanno un interesse comune a “sfidare” e sovvertire l’ordine internazionale sorto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nonostante questo Russia e Cina “non hanno alle spalle decenni di reciproca collaborazione e fiducia“. Il loro, ha aggiunto Kirby è un “matrimonio di convenienza“.