Russia, l’audio segreto degli oligarchi: “Putin ha seppellito e fottuto…”

“Putin ha seppellito la Russia, ha fottuto tutti e tutto, l’intero Paese, l’intera popolazione“. È il commento contenuto in un audio segreto diffuso da Novaya Gazeta Europa e dai media ucraini. A parlare sarebbero il miliardario russo Farkhad Akhmedov e il produttore musicale Iosif Prigozhin, due importanti oligarchi che, in privato, metterebbero in dubbio la leadership di Putin e il futuro della Russia sotto la sua guida.

Nella conversazione, che sarebbe avvenuta 2 mesi fa, i due appaiono spaventati dalle sanzioni e mostrano insoddisfazione per lo stato attuale delle cose, nonchè timori per le prospettive future. Un pensiero che, a loro avviso, rispecchia quello dell’èlite russa.

“Non c’è dubbio che abbiano mandato a put…e il Paese“, dice l’interlocutore che sembra essere Iosif Prigozhin. “Stanno incolpando Sergey Shoigu per tutto. Lo stanno chiamando pezzo di merda, ovviamente alle sue spalle“, dice. L’uomo che sembra essere l’oligarca Akhmedov consiglia a Prigozhin di “vendere tutto“, e lamenta che la sua carta è stata bloccata, mentre la sua barca “marcisce”, “scrivono che sono un caro amico di Putin! Fanculo. L’ultima volta che ho visto Putin è stato nel 2008“.

Iosif Prigozhin ha smentito di essere lui uno degli interlocutori dichiarando: “mentre ascoltavo l’audio, anch’io quasi credevo di essere io, le tecnologie odierne, le reti possono essere utilizzate per falsificare non solo una voce ma una conversazione“.