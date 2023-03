Al Rotary la presentazione del nuovo super-libro di Raffaele Gaetano sull’epico viaggio in Calabria di Edward Lear

StrettoWeb

Serata di grande cultura presso la sede dei Rotary club di Reggio Calabria, nel cuore della città, dove il Rotary Club Reggio Calabria Distretto 2102 ha ospitato il prof. Raffaele Gaetano, storico, filosofo e scrittore tra i massimi esperti italiani di Edward Lear. Gaetano ha appena pubblicato con Laruffa editore un nuovo super-libro che racconta l’eccezionale viaggio in Calabria di Edward Lear, con 109 disegni inediti dell’artista britannico recuperati direttamente dalla collezione della Central Library di Liverpool.

La serata, introdotta dal brillante e operoso presidente Simonetta Neri, ha visto il pubblico della sala riunioni completamente gremita rimanere incantato e stupito dagli aneddoti svelati dal prof. Gaetano, che ha raccontato con la sua eccezionale narrativa il glorioso viaggio in Calabria del grande scrittore e illustratore inglese stimolando ulteriori approfondimenti ampiamente contenuti nei suoi libri.

Il viaggio di Edward Lear in Calabria

I Diari di viaggio in Calabria e nel Regno di Napoli di Edward Lear si caratterizzano per la rievocazione dei luoghi visitati attraverso il duplice registro della memoria letteraria e delle illustrazioni topografiche, sebbene le venti vedute scelte a corredo dell’opera restituiscono solo in parte il lavoro dell’artista che fu febbrile accumulando ben più remunerativi sguardi su città, paesi e paesaggi naturali, poi dispersi in collezioni pubbliche e private.

Attraverso un certosino lavoro di scavo archivistico questo libro di Raffaele Gaetano porta alla luce per la prima volta 109 disegni di soggetti calabrese realizzati da Lear durante quell’avventuroso viaggio. Il risultato è straordinario per la non comune qualità esecutiva degli sketches in un’epoca in cui la fotografia non si era ancora incaricata di supplire alla visione diretta. Inoltre, i disegni rappresentano un prezioso tassello per la conoscenza di una regione allora mal nota se non addirittura sconosciuta, certo teatro di una storia in cui continuavano a sfilare miti e leggende.

Ma Gaetano, nel suo ultimo libro, fa molto di più ripercorrendo nel prezioso saggio introduttivo le tappe del rinvenimento, le idee estetiche dell’artista, il suo gusto per il caricaturale e il grottesco, le fatuità, gli inciampi e gli imbarazzi delle famiglie ospitanti, districando con pervicacia documentaria quei piccoli capolavori nel loro contesto storico