Roque Pugliese delegato della sezione di Palmi per la comunità ebraica di Napoli

La notizia è apparsa ieri su Moked, portale di informazione dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane: il Consiglio della Comunità ebraica di Napoli ha approvato all’unanimità la costituzione di una Sezione nella città di Palmi (RC) delegando Roque Pugliese, da anni attivo nell’organizzazione di iniziative sul territorio, alla guida della neo nata sezione che sarà punto di riferimento per ogni questione riguardante la vita ebraica di tutto il territorio calabrese. Come si legge sulla notizia, consultabile su moked.it, la Sezione nasce dall’urgenza di dar vita a “un presidio” in quest’area del Paese al centro oggi di molti e diversificati impegni.

Uno particolarmente vicino è il convegno “Calabria culla dell’accoglienza e del dialogo interculturale”, terzo appuntamento del progetto Jewish Calabria, che si terrà a Nicotera (VV) martedì prossimo 28 marzo presso l’Aula Consiliare del Comune, dalle 9:00 alle 13:00 . L’evento, aperto al pubblico, è Patrocinato da UCEI e dalla Comunità Ebraica di Napoli nonché sostenuto da Calabria Film Commission e Regione Calabria e vedrà coinvolto un ricco parterre.

Sono attesi infatti Roberto Occhiuto (Presidente Regione Calabria), Rosario Varì (Assessore Sviluppo Economico Regione Calabria), Gianluca Gallo (Assessore Agricoltura Regione Calabria), Corrado L’Andolina (Presidente Provincia Vibo Valentia), Maria Limardo (Sindaco di Vibo Valentia), Giuseppe Marasco (Sindaco di Nicotera), Pino Leone (Delegato alla Cultura Nicotera), Giulio Disegni (Vicepresidente UCEI), Cesare Moscati (Rabbino Capo Comunità Ebraica di Napoli), Roque Pugliese (Referente Calabria Comunità Ebraica Napoli), Giulio De Rita (Ricercatore CENSIS), Filippo Callipo (Callipo Conserve Alimentari Spa), Anton Giulio Grande (Commissario Calabria Film Commission), Maurizio Cannatà (Direttore Museo Archeologico di Vibo Valentia), Nicolò Bucaria (Docente Universitario e autore Sicilia Giudaica), Moshe Ben Simon (Guida turistica itinerari ebraici), Ilario Nasso (Giudice Tribunale Vibo Valentia), Benedetto Ligorio (Università di Roma La Sapienza), Giuseppe Campagna (Università degli Studi di Messina), Antonio Cavallaro (Responsabile Comunicazione esterna Rubbettino Editore), Carmelo Zaffora (Autore di «Le Confessioni di Abulafia – Vita di un Visionario»).

Il convegno sarà moderato dal giornalista e massmediologo Klaus Davi. La diretta di tutto l’evento sarà trasmessa su Facebook alla pagina “Movimento Giudecche di Calabria”. Tutto il percorso Jewish Calabria verrà poi raccontato in un corto di 15 minuti realizzato in collaborazione con Calabria Film Commission e che verrà distribuito su tutte le piattaforme in Italia e all’estero.