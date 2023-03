Roccalumera: Lombardo presenta la sua candidatura a sindaco

StrettoWeb

“Un cambio di passo per dare una svolta a Roccalumera”. Questo l’obiettivo del deputato regionale Giuseppe Lombardo che ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Roccalumera. Lombardo ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a candidarsi: “Roccalumera è il mio paese, e negli anni mi sono sempre impegnato in prima persona nell’interesse della comunità. Nel tempo- ha proseguito Lombardo– Roccalumera ha subito divisioni che vanno assolutamente superate. Qui non abbiamo bisogno un paese diverso, nuovo, ma un paese migliore. Abbiamo bisogno di un cambio di passo e sono pronto, grazie al sostegno dei miei concittadini di poter dare un contributo concreto per la crescita del paese”.

Ad affiancare stamattina Lombardo c’era il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca che sostiene la candidatura di uno dei suoi uomini più fedeli. “Giuseppe Lombardo, ha affermato De Luca, è prima di tutto un amministratore che ha dimostrato con i fatti competenza e preparazione. Lo ha fatto da presidente di una società come Messina Servizi, portando la Città di Messina dal 7 al 60 per cento di raccolta differenziata, lo sta dimostrando ogni giorno con la sua attività parlamentare. Giuseppe Lombardo, ha concluso De Luca, è un uomo al servizio della comunità e ci mettiamo la faccia a Roccalumera convinti che sia la scelta giusta”.

“L’uomo giusto, al posto giusto”. Anche il coordinatore regionale Danilo Lo Giudice stamattina è intervenuto alla conferenza stampa manifestando il sostegno di Sicilia Vera e Sud chiama Nord per la candidatura di Giuseppe Lombardo a sindaco del comune di Roccalumera. “La figura di Giuseppe Lombardo– ha ribadito Lo Giudice– è la migliore risposta per un cambiamento concreto per Roccalumera”.