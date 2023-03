Dalla Schlein ai problemi territoriali: la riunione del circolo PD “F. Foti”

StrettoWeb

Si è svolta il 12 marzo la riunione del circolo PD “F. Foti” Motta-Lazzaro-Valanidi, la discussione ha avuto come argomenti le recenti primarie che ha visto nei due seggi comunali un’ottima partecipazione con trececentosessantuno votanti (323 Bonaccini, 38 Schlein) e diverse problematiche legate al territorio.

Le considerazioni rispetto al nuovo corso politico del partito,rispecchiano quanto emerso dall’assemblea nazionale che ha visto la proclamazione di Elly Schlein e l’elezione del presidente Bonaccini, ossia unità della comunità politica quale siamo riconoscendo il pluralismo che un grande partito riformista al suo interno deve avere, cambio di passo con un partito identitario che lotti per le disuguaglianze, per i diritti, contro il precariato, per il salario minimo, che sia ecologista e che faccia un opposizione forte al governo, con l’obiettivo di ritornare a essere il primo partito in Italia per poter essere protagonisti da forza di governo.

Sui problemi territoriali sono stati affrontati problemi legati ai lavori delle scuole elementari e medie di Lazzaro, messa in sicurezza strada Allai, il lungomare, la fermata della metropolitana di superficie e la rotatoria di S Elia. Detti argomenti saranno oggetto di approfondimenti successivi attraverso confronto con gli enti preposti.