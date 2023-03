StrettoWeb

Una frecciatina, una puntura, una piccola perfidia fra due partner che si erano amati tanto, ma che in albergo avevano lasciato un letto disfatto, la stanza a soqquadro e un bel pezzo di scudetto. Maurizio Sarri torna sulla strada del Napoli e lo fa con un dispetto da ex.

Allena una squadra dal colore simile, più tenue, tendente celeste, la Lazio che per certi dettami tattici fin troppo evidenti ricorda il Napoli del passato e che oggi fa sfigurare il Napoli del presente. Una gara ben preparata quella dell’ex impiegato di banca che, come sempre, ha saputo far bene i conti.

Annullata la fase offensiva dei partenopei con Osimhen e Kvaratskhelia ingabbiati, giropalla infruttuoso, un po’ di nervosismo istillato in una squadra abituata a dominare in lungo in largo e poi… colpire con cinismo quando serve. La botta da fuori di Vecino, fedelissimo di Sarri fin dai tempi dell’Empoli, è quanto basta a far crollare la squadra di Spalletti che, in conferenza stampa, aveva tessuto le lodi del suo avversario ammettendo di averne raccolto l’eredità.

Corsa scudetto interrotta, ma più che uno stop è un incidente di percorso. Il Napoli resta a +18, virtualmente +15 in caso di vittoria di Inter e Milan che oggi si sono viste scavalcare proprio dalla Lazio. Forse la notizia passata più in sordina, in una stagione in cui Immobile fa meno la differenza, la Lazio è seconda in campionato.

Classifica Serie A

Napoli 65 Lazio 48 Inter 47 Milan 47 Roma 44 Atalanta 41 Juventus 35 Bologna 35 Torino 31 Udinese 31 Monza 29 Fiorentina 28 Empoli 28 Sassuolo 27 Lecce 27 Salernitana 24 Spezia 20 Verona 17 Cremonese 12 Sampdoria 11