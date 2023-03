Messina, che imprevisto! Contro il Monopoli ko senza passare dal Via | CLASSIFICA

StrettoWeb

Partita brutta come il meteo odierno in riva allo Stretto, ma se il sole ogni tanto fa capolino, sprazzi di bel gioco al Franco Scoglio neanche l’ombra! Pomeriggio complicato quello del Messina che si ritrova ad avere il pallino del gioco in mano contro il Monopoli, 5ª forza del campionato, ma al termine della gara si ritrova zuppo d’acqua e con l’umore sotto i tacchetti per la sconfitta.

L’inizio del primo tempo è tutt’altro che emozionante: tanti errori da ambo le parti, con il Messina che prova ad attaccare senza grossi risultati. Al 27’ Perez sfonda sulla sinistra, mette dentro un pallone invitante ma nel mischione che si genera fra la difesa del Monopoli riesce a limitare i danni. Il Messina fa la partita, crea qualche occasione, ma di pericoli per la porta ospite ce ne sono davvero pochi. La pioggia che scende sul ‘Franco Scoglio’ risulta una delle notizie più importanti della prima frazione che termina a reti bianche.

Nella ripresa aumenta l’intensità della pioggia e lo spettacolo, se possibile, peggiora. Difficile mettere in piedi un’azione degna di nota fra errori di misura, diverse velocità del pallone fra le varie zone, più o meno bagnate, e la buona guardia delle due difese. Serve un episodio per sbloccare la gara e sorride al Monopoli: sugli sviluppi di un corner, al minuto 67’, Bizzotto è il più lesto a mettere dentro un pallone sporco che rimbalza al centro dell’area peloritana. Ospiti in gol fuori casa dopo 260 minuti di digiuno (dal 30 gennaio), alla prima vera occasione del match. Gol che gela il Messina e regala 3 punti importanti al Monopoli. Per i peloritani un brutto stop nella corsa salvezza in una giornata davvero storta.

In vetta il Catanzaro continua la sua marcia trionfale verso la Serie B con un netto 4-1 sull’Avellino. Giallorossi a +14 sul Crotone fermato in trasferta dal Picerno sull’1-1.

Risultati 30ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 4 marzo

Ore 14:30

ACR Messina-Monopoli 0-1

Foggia-Viterbese 2-0

Giugliano-Taranto 0-0

Monterosi-Tuscia-Latina 0-0

Pescara-Juve Stabia 2-2

Picerno-Crotone 1-1

Ore 17:30

Catanzaro-Avellino 4-1

Fidelis Andria-Gelbison 1-1

Ore 20:30

Turris-Audace Cerignola

Domenica 5 marzo

Ore 14:30

Virtus Francavilla-Potenza

Classifica

Catanzaro 79 Crotone 65 Foggia 49 Pescara 49 Monopoli 45 Audace Cerignola 45 Picerno 44 Virtus Francavilla 38 Juve Stabia 38 Giugliano 37 Latina 37 Avellino 36 Potenza 36 Taranto 36 Gelbison 35 Monterosi Tuscia 31 ACR Messina 29 Turris 27 Viterbese 25 Fidelis Andria 21