Poker Genoa, Cosenza ko: la Reggina si allontana dal 2° posto | CLASSIFICA

Sconfitta netta per il Cosenza nella gara che chiude la 28ª Giornata di Serie B. Nel posticipo del lunedì i calabresi subiscono un netto 4-0 dal Genoa che, fra le mura amiche del Marassi, domina in lungo e in largo rischiando di rendere il punteggio finale ancor più ampio.

Dragusin apre le marcature nel primo tempo, nella ripresa Gudmundsson, Puscas e Jagiello completano l’opera. Per il Cosenza sono 10 sconfitte su 11 gare giocate in casa del Genoa, l’unico punto strappato risale a un pareggio rimediato ben 25 anni fa.

Trasferta amara per le diverse centinaia di tifosi calabresi presenti nel settore ospiti del Marassi. Cosenza che non riesce a dar seguito al successo nel derby con la Reggina e resta ultimo in classifica. A proposito della Reggina: il Genoa sale solitario al secondo posto a quota 50 punti, gli amaranto distano ora 8 lunghezze dalla promozione diretta.

Risultati 28ª Giornata Serie B

Sabato 4 marzo

Ore 14:00

Pisa-Palermo 1-1

Ore 16:15

Reggina-Parma 0-1

Domenica 5 marzo

ore 15:00

Ascoli-Bari 0-1

Brescia-Cagliari 1-1

Como-Modena 1-0

Frosinone-Venezia 3-0

Spal-Cittadella 2-1

Sudtirol-Perugia 2-1

Ternana-Benevento 2-2

Lunedì 6 marzo

Ore 20:30

Genoa-Cosenza 4-0

Classifica Serie A

Frosinone 61 Genoa 50 Bari 49 Sudtirol 47 Pisa 42 Reggina 42 Parma 40 Cagliari 39 Palermo 38 Ascoli 36 Ternana 36 Modena 35 Como 25 Cittadella 34 Perugia 30 Venezia 29 Spal 28 Benevento 28 Brescia 27 Cosenza 26