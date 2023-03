Risultati 27ª Giornata Serie D Girone I: Locri ko, Catania a un passo dalla C | CLASSIFICA

StrettoWeb

È solo questione di matematica per il Catania. In realtà lo è da ormai diverse settimana, visto il percorso netto della corazzata etnea, ma questa volta siamo vicinissimi. Il merito è del gol segnato da Ciccio Lodi che batte la Cittanovese e porta a 20 i punti di vantaggio dei rosso-azzurri sul Locri 1909, sconfitto in trasferta a Paternò.

In totale sono 21 i punti disponibili in 7 giornate, il Catania nel prossimo turno, in trasferta sul campo del Canicattì, ha il primo match point promozione. Nelle altre gare da segnalare il pareggio del Lamezia Terme sul campo del Licata e l’importante vittoria del San Luca contro l’Acireale.

Risultati 27ª Giornata Serie D Girone I

Ore 14:30

Licata-Lamezia Terme 1-1

Locri 1909-Paternò 0-1

Mariglianese-S. Agata 3-3

San luca-AS Acireale 1-0

Trapani-Real Aversa 1-0

Vibonese-Canicattì post.

Ore 15:00

Catania-Cittanovese 1-0

Santa Maria Cilento 2-2

USD Ragusa-Sancataldese 0-0

Classifica Serie D Girone D

Catania 72 Locri 1909 52 S. Agata 49 Trapani 42 Lamezia Terme 42 Licata 41 Sancataldese 38 Vibonese 35 Santa Maria Cilento 35 Canicattì 34 San Luca 32 Castrovillari 30 USD Ragusa 30 AS Acireale 28 Real Aversa 27 Paternò 27 Cittanovese 24 Mariglianese 18